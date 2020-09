Koronawirus już dał o sobie znać w małopolskich szkołach. Nauczyciele ze znanego krakowskiego liceum na kwarantannie, jeden zakażony

W VI LO usłyszeliśmy jeszcze, że niektórzy uczniowie na razie nie przyszli do szkoły po wakacjach. Wrócili pod koniec sierpnia np. z zagranicy i ich rodzice teraz zgłosili, że - aby nie stwarzać problemów innym - na razie pozostawią swoje dziecko w domu, przez tydzień czy 10 dni. - Mamy kilka takich zgłoszeń - niewiele, ale są. Rodzice informują nas, że podjęli taką decyzję, a ja uznaję, że mają lepsze rozeznanie, czy było nawet minimalne ryzyko zakażenia w czasie takiego wyjazdu. Przyjmuję to do wiadomości, szanuję ich decyzje - mówi Czesław Wróbel.

Koronawirus dał się już we znaki także placówkom oświatowym spoza stolicy Małopolski. Jak przekazała nam rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Dominika Łatak-Glonek, 2 września powiatowi inspektorzy sanitarni w Małopolsce wydali pięć opinii dotyczących zawieszenia zajęć stacjonarnych z uwagi na przypadki zachorowania wśród kadry pedagogicznej (w związku z czym pozostali nauczyciele przebywają na kwarantannie). Chodzi o następujące placówki: w powiecie dąbrowskim - Publiczne Przedszkole (do 4 września), w powiecie gorlickim - Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Niepubliczne Przedszkole (oba do 4 września), w powiecie tarnowskim - Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczny Punkt Przedszkolny (do 7 września).