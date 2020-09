Koronawirus na Podhalu w odwrocie? Powiat nowotarski z ogromną szansą na "żółtą strefę"

Do popadania w hurraoptymizm jeszcze daleko, ale wygląda na to, że koronawirus odpuszcza powoli na Podhalu. Wszystko wskazuje na to, że w ogłoszonej jutro (czwartek 3 września) aktualizacji listy najbardziej zainfekowanych COVID-19 powiatów, w naszym kraju starostwo nowotarskie spadnie z grupy "czerwonej" do "żółtej". Bardzo blisko strefy zielonej jest natomiast powiat tatrzański. By do niej trafić minister zdrowia - zgodnie ze swoimi zapowiedziami - będzie musiał jednak wziąć pod uwagę dodatkowe kryteria oceny.

Na szeroko pojętym Podtatrzu (powiaty nowotarski i tatrzański) od kilku dni obserwujemy spadek liczby nowych przypadków wykrycia zakażeń koronawirusem Sars Cov 2. Dziś (środa 2 września) jak podaje Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie nowych przypadków infekcji było odpowiednio 8 w powiecie nowotarskim i 2 w tatrzańskim. Dzień wcześniej liczby te wynosiły 12 i 0. Ktoś może powiedzieć, że przynajmniej w powiecie nowotarskim to dalej całkiem sporo nowych chorych, ale pod uwagę trzeba wziąć, że jeszcze dwa tygodnie temu, Sanepid raportował nawet o 25-30 nowych przypadkach każdego dnia. To sprawiło, że od dwóch tygodni powiat tatrzański jest w grupie powiatów czerwonych czyli takich gdzie epidemia koronawirusa szaleje najbardziej. Powiat tatrzański był w strefie żółtej czyli pośredniej. Dziś wydaje się, że to się zmieni. Co prawda nowa lista "kolorowych" powiatów zostanie opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia dopiero jutro (czwartek) ale z naszych wyliczeń wynika, że powiat nowotarski raczej na pewno zaliczy tu spadek (to pozytywna wiadomość) do strefy żółtej. By było inaczej w czwartek Sanepid musiałby poinformować o minimum 31 nowych przypadkach zachorowań na ziemi nowotarskiej. Jeśli przypadków będzie mniej wskaźnik nowych zachorowań nie przekroczy cyfry 12 i powiat trafi do strefy żółtej. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w powiecie tatrzańskim. Ten jest obecnie na pograniczu strefy zielonej i żółtej. Co prawda wskaźnik już dziś nieznacznie przekroczył 6 punktów (granica po której trafia się do strefy żółtej), ale Ministerstwo Zdrowia przed kilkoma dniami informowało media, że od 4 września przy wyliczaniu stref pozostawia sobie możliwość wzięcia pod uwagę także innych czynników. Koronawirus. Ministerstwo przy wyliczaniu stref zacznie brać pod uwagę także turystów? Tymi miał być fakt, że w górach jest dalej sporo turystów, których liczbę trzeba by doliczyć do stałych mieszkańców. Tym samym liczba nowych zachorowań dzieliłaby się przez większą grupę ludzi i dawała mniejszy wynik. Ministerstwo twierdziło też, że będzie również posiłkować się trendem pokazującym czy w danym powiecie rośnie czy spada liczba "aktywnych przypadków" czyli wszystkich dotychczas zakażonych pomniejszonych o liczbę osób zmarłych i wyzdrowiałych. Jak pokazuje powyższy wykres liczba aktywnych przypadkach w ostatnich dniach ma w obu górskich powiatach trend wyraźnie spadkowy.