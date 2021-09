Koronawirus obudził się z wakacyjnego uśpienia. Zakażeń tyle samo co rok temu Patrycja Dziadosz

Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Koronawirus obudził się z wakacyjnego uśpienia. Wystarczy porównać liczby, by zobaczyć, że aktualnie jest o blisko 40 proc. przypadków więcej, niż przed tygodniem. Co więcej, aktualne dane są zbliżone do tych sprzed roku, gdy wówczas staliśmy u progu rozpędzającej się trzeciej fali. Lekarze przestrzegają, że te podobne liczby mają jednak zupełnie inny charakter. Dzisiaj wykonujemy zdecydowanie więcej testów. - Zapominamy również, o tym, że 19 mln zaszczepionych oznacza, że kolejne 19 mln wciąż jest niezaszczepionych. I to właśnie głównie te osoby będą chorować – dodaje prof. Krzysztof Pyrć, specjalista w zakresie mikrobiologii i wirusologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego.