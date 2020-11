Koronawirus. Słowacja wymaga, aby wjeżdżający do niej Polacy mieli negatywny test na COVID-19. Na granicy policji jednak nie ma!

Z takim testem osoba taka może swobodnie poruszać się po Słowacji, a nawet iść w słowackie Tatry. To o tyle ciekawa wiadomość, że obecnie w góry nie mogą iść np. sami Słowacy, którzy musza pozostać w domach (poza wyprawą do pracy czy na zakupy), bo takie są warunki lockdownu wprowadzonego w ich kraju.

Co ciekawe, negatywnego testu na obecność koronawirusa nie będzie trzeba pokazywać pogranicznikom słowackim na samej granicy. Tu kontrole mają być co najwyżej wyrywkowe. Oznacza to, że patrole policji czy słowackiego wojska zobaczymy tu tylko od czasu do czasu. Testu od Polaków może jednak żądać policja w głębi tego kraju. Za jego nieposiadanie grozi mandat w wysokości 1659 euro (ponad 7,6 tysiąca złotych). Dodatkowo taka osoba będzie zmuszona udać się na 10-dniowa kwarantannę.

Nowe regulacje na Słowacji dotkną turystów - choć dziś nie ma ich wielu - jak i dużą grupę mieszkańców Małopolski pracujących np. w Austrii. Od teraz, by ci mogli wrócić do domu np. na weekend muszą przed wyjazdem z Austrii a następnie powrotem z Polski wykonać na własną rękę test na obecność koronawirusa. Taka usługa to obecnie koszt minimum kilkuset złotych.

- W tej sytuacji nikt z wielu tysięcy Polaków pracujących w Austrii nie wróci na weekend do domu - mówi pani Anna, mieszkanka Jabłonki. - Ja mam dwóch synów, którzy pracują w Wiedniu. Zawsze w piątek wieczorem wracali do domu, by w niedzielę wieczorem znów wyruszyć do Austrii. Teraz boję się, że na jakiś czas zostali niejako uwięzieni w Austrii. U nas na Orawie w podobnej sytuacji będzie wiele, wiele rodzin.

Na szczęście swojej granicy z Austrią i Polską nie zamknęły jak na razie Czechy. W tym kraju obowiązuje co prawda obecnie pełny lockdown, ale nie oznacza on, że władze Czech zakazały przejazdów tranzytowych. Te dalej są dozwolone, a co najważniejsze Polacy nie muszą wjeżdżając do Czech posiadać żadnego zaświadczenia o negatywnym wyniku testu. To oznacza, że osoby, które nadłożą około 100 kilometrów i zamiast przez Słowację pojadą przez Czechy dojada do domu.

Przypomnijmy.

W sobotę rozpoczęła się wielka operacja testowania na COVID-19 prawie wszystkich obywateli Słowacji (wyjątkiem są dzieci do 10. roku życia). Władze zakładają, że w ten weekend przetestują około 3 mln obywateli, głównie mieszkańców większych miast. Podczas następnego weekendu badaniom poddani zostaną pozostali. Wyniki mają dać odpowiedź, ile osób jest nosicielami lub miało styczność z wirusem SARS-CoV-2.