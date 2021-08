Korzenna. 25-latek, który rozsyłał pornografię i proponował seks nieletnim, trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do trzech lat więzienia Joanna Mrozek

25-latek z gminy Korzenna usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu do trzech lat więzienia ECPU Polska: Łowcy Pedofili -print screen

Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, 25-letni mieszkaniec gminy Korzenna został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Został wytropiony przez "Łowców Pedofili", miał namawiać dziewczynki poniżej 15 roku życia do seksu za pieniądze, wysyła też swoje nagie zdjęcia i filmy. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.