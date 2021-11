Kraków 2050. "Nie bać się dzikości". Mieszkańcy chcą więcej zieleni, mniej betonu, parków, a nie lunaparków

- Przede wszystkim zależałoby mi na tym, by w nowym Studium zostały wskazane tereny cenne przyrodniczo do objęcia ochroną w postaci użytków ekologicznych albo zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ze względu na to, że presja deweloperska dotycząca zabudowy jest bardzo silna, zwłaszcza tam, gdzie są takie piękne obszary. Powinno się też stworzyć w mieście więcej terenów zielonych, do których każdy miałby blisko - 10-15 minut na piechotę. W Studium powinno się też wskazać więcej miejsc do utworzenia nowych parków miejskich o powierzchni 5 ha i większych. Tylko takie tereny gwarantują prawdziwy wypoczynek i zdrowie - przekonywała pani Sylwia, mieszkanka Krakowa.

Pan Przemysław, mieszkaniec Grzegórzek, podkreślał: - Wizję Krakowa wyobrażam sobie tak, że wszyscy mieszkańcy mają łatwy dostęp do zieleni. W mieście realizowany jest program tworzenia parków kieszonkowych. Bardzo bym chciał, żeby to byty tereny łatwo dostępne, miejsca gdzie łatwo dojść, nie ma barier architektonicznych. To jest moje marzenie. Chciałbym też, by mieszkańcy mogli łatwo się przemieszczać pomiędzy takimi miejscami, aby można było pójść na dłuższy spacer w otoczeniu zieleni. Taki cel można zapisać w Studium.