Kraków. 29 Listopada i węzeł na Górce Narodowej. Zostało 10 dni, by skończyć przed świętami

Przebudowa 29 Listopada

Przed opadami śniegu, które ostatnio mieliśmy w Krakowie, drogowcy celowali w termin 20 grudnia jeśli chodzi o skończenie prac na jezdniach wylotówki na Warszawę. Teraz mówi się raczej "przed świętami", by zyskać jeszcze kilka dni. Sprowadzono mnóstwo sprzętu i robotnicy faktycznie się uwijali. Na zdjęciach z drona widać, że ruch puszczać można, ale brakuje jeszcze wymalowanych pasów i pewno wielu innych elementów oczywistych dla fachowców, a niekoniecznie dla zwykłych krakowian.

Trwający kilka lat remont dobiega końca. Al. 29 Listopada na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta zostanie poszerzona do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu. Pojawią się też buspasy , ale nie kosztem miejsca dla kierowców i ich samochodów.

Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu al. 29 Listopada do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej (w rejonie pętli, o której poniżej), ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy.