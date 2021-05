Kraków. 34-latek odpowie przed sądem za pobicie mężczyzny w rejonie Wawelu

W nocy z 15 na 16 maja policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące pobicia mężczyzny na jednej z ulic w rejonie Zamku Królewskiego na Wawelu. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali zgłaszającego, który wskazał poszkodowanego mężczyznę z widocznymi urazami głowy.

- Potwierdził, że chwilę wcześniej został on pobity, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. W tym czasie na miejsce przybyła załoga pogotowania ratunkowego, która udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanemu. Policjanci szybko ustalili rysopis sprawcy i udali się w kierunku, w którym miał on się oddalić. W trakcie sprawdzania pobliskich ulic kryminalni zauważyli mężczyznę odpowiadającego wyglądowi agresora. Został on wylegitymowany a podczas sprawdzenia w policyjnym systemie okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach, do odbycia kary 57 dni pozbawienia wolności - mówi Piotr Szpiech, komendy miejskiej policji w Krakowie.