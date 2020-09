Kraków. AMW sprzedaje grunty. Na powojskowych terenach przy Stefczyka powstaną mieszkania

Do rywalizacji o grunty przy ul. Stefczyka (dzielnica Wzgórza Krzesławickie) o łącznej powierzchni ponad 5 ha przystąpiło aż 18 oferentów. Po 253 postąpieniach AMW znalazła właścicieli wszystkich wystawionych na sprzedaż nieruchomości. Uzyskane 8,3 mln zł pozwolą Agencji na budowę nowych mieszkań dla żołnierzy.

Tereny przy ul. Stefczyka trafiły do zasobu AMW w efekcie zamiany z gminą Kraków. Nieruchomość składa się z 74 niezabudowanych działek o łącznej powierzchni prawie 8 hektarów. Przygotowana w AMW koncepcja zagospodarowania przewidywała sprzedaż gruntów w dwóch etapach, w podziale na pojedyncze działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz większe obszary inwestycyjne wydzielone z myślą o deweloperach - z przeznaczeniem np. pod zabudowę szeregową.

Chętnych szukano na grunty o powierzchniach od 60 do 70 arów, a także na działki o powierzchni od ok. 7,5 do 10 arów przeznaczone pod domy jednorodzinne. Największym zainteresowaniem cieszyła się pozycja przetargowa nr 2, czyli 60-arowy teren, który ostatecznie sprzedano za 1 mln 145 tys. zł. Zacięcie walczono też o parcelę o powierzchni 9 arów - do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż 23 postąpień, została sprzedana za 192 tys. zł.