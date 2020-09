Kraków. Autobusy linii 184 nie wrócą na ulicę Dietla. Mieszkańcy protestują

FLESZ - Polacy za biedni by jeść eko

- Bardzo wielu mieszkańców z odległych dzielnic, które łączy linia 184 nie zgadza się na jej faktyczną likwidację. Szczególnie tryb wprowadzenia zmian jest chwytem poniżej pasa - komentuje Marcin Trzos, jeden z mieszkańców.

Przypomnijmy, że w związku z przebudową skrzyżowania ulic Krakowskiej, Dietla i Stradomskiej linie autobusowe 184 i 484 zostały podzielone pod koniec maja na dwie odrębne linie, kursujące w obu kierunkach na skróconych trasach: 184 - Prądnik Czerwony - rondo Grzegórzeckie i 484 - Swoszowice Poczta - osiedle Podwawelskie.

Wtedy argumentowano, że z powodu prac nie ma możliwości przejazdu autobusów na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ul. Grzegórzeckiej.Teraz przebudowa ul. Krakowskiej się kończy, ale zmiany pozostały. Mieszkańcy są oburzeni, że popularną "184" nie będzie już można dojechać z północnych i południowych osiedli do centrum miasta - np. do przystanków przy Hali Targowej, czy też ul. Dietla (w rejonie skrzyżowań z ul. Starowiślną czy Stradomską).