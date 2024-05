Kraków. „Bandera w górę!”. Wielkie otwarcie sezonu na Przystani Muzeum poprzedzone barwnym pochodem flisackim

Wszystkich tych, którzy Dzień Flagi chcieli świętować niestandardowo - bo skupiając się na banderze - Muzeum Krakowa zaprosiło na poprzedzone pochodem flisackim otwarcie sezonu na Przystani Muzeum. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 16.00 przy wieży Ratuszowej.

Królewski flis na Wiśle to coroczne wydarzenie flisackie, które zrodziło się 19 lat temu z inicjatywy Jarosława Kałuży. Polega na spłynięciu całej żeglownej Wisły (od kilometra „zerowego” pod Oświęcimiem do Gdańska) pierwotnie na jedynym galarze zwanym „Solny”, a od kilku lat flis przyjął formę „wodnej sztafety”. Szyprowie, czyli kapitanowie, poszczególnych odcinków przekazują sobie banderę flisu. Pierwsze przekazanie bandery – od szypra odcinka Oświęcim – Kraków dla szypra odcinka Kraków – Sandomierz następuje uroczyście na Rynku Głównym, a uświetnia to wydarzenie zabicie dzwonu Bolesław.