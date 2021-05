Kraków będzie metropolią do 2023 roku? Gra toczy się 300-600 mln zł

- W ustawie trzeba także jasno zapisać, że związek metropolitalny tworzy powiat ziemski krakowski, powiat wielicki i miasto Kraków, tak by rządzący w trakcie prac sejmowych nie rozbudowali nam tego do związku metropolitalnego pod samiuśkie Tatry – apeluje Dominik Jaśkowiec. Metropolia krakowska miałaby bazować na współpracy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w skład której wchodzą powyższe powiaty.

Niewykluczone, że Kraków mógłby dostać nawet 600 mln zł. Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, zgłosił bowiem dwie uwagi do projektu ustawy Krakowska Metropolia, które zakładają podniesienia dodatkowych środków finansowych z PIT z 5 na 10 proc, co dałoby rocznie dodatkowe właśnie 600 mln zł. Według Jaśkowca ta zmiana niwelowałaby negatywne konsekwencje dla samorządów wynikające z programu Polski Ład.

Jedyną metropolią w Polsce, działającej na mocy specjalnej ustawy, jest metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Jedną z największych korzyści ustawy metropolitalnej jest dodatkowe 5 proc. wpływu z podatku PIT dla obszaru, który obejmuje. Krakowowi dałoby to dodatkowe 300 mln zł.

Kraków chce być jak Górny Śląsk. Setki milionów do zdobycia

Poseł Michał Jaros, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Związków Metropolitalnych przypomniał, że już w 2015 r. została uchwalona ustawa metropolitalna , do której nie wydano rozporządzeń, a następnie zmieniono ją tak, by można było powołać związek metropolitalny na Górnym Śląsku i Zagłębiu. Jest to obecnie jedyna funkcjonującą w Polsce metropolią na bazie ustawy. Swoje ustawy metropolitalne w Senacie przeprowadziły również Łódź i Gdańsk.

- Potrzebujemy ustawy metropolitalnej, potrzebuje jej Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto. Ta ustawa daje przede wszystkim możliwość współpracy między gminami, które tworzyłyby taki związek. Taka współpraca byłaby możliwa w obszarze planowania przestrzennego, czy organizacji transportu. Ustawa przewiduje, że dodatkowo 5 proc. podatku PIT płaconego w poszczególnych gminach trafiałoby do tego związku metropolitalnego – wyjaśniał Michał Jaros.

Ustawa o metropolii daje nie tylko finansowe korzyści. Oprócz tego gminy tworzące metropolię mają szansę na wspólny dokument planistyczny dla całego obszaru metropolii, otwierają rynek dla firm z potencjałem 2 mln klientów. Do tego możliwość korzystania z akademickiego potencjału naukowego oraz biznesowego, koordynacja i integracja transportu zbiorowego, wspólna polityka rowerowa, metropolitalne przewozy pasażerskie, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich czy wspólne działania w zakresie ochrony środowiska.

Nawet jeśli metropolia krakowska nie dostanie dodatkowych 10 proc. z PIT, to 300 mln zł w ramach 5 proc. to i tak duża kwota, która pozwoli np. na wymianę przez trzy lata wszystkich pieców, które kopcą wokół Krakowa. - To starczy także na dwie linie tramwajowe na Górkę Narodową – mówił krakowski poseł Aleksander Miszalski, jeden z inicjatorów prac nad uchwałą metropolitalną.

Kiedy będzie gotowa ustawa?

- Gminy wokół Krakowa otrzymały projekt ustawy. Dostaliśmy sugestie, niektóre zostały uwzględnione, niektóre omawiane były podczas posiedzenia zespołu. Trwają konsultacje. Po spotkaniu powstanie finalna wersja projektu ustawy – mówił poseł Miszalski.

Projekt ustawy Krakowska Metropolia obecnie jest na etapie konsultacji z samorządowcami w zespole parlamentarnym. Następnym krokiem będzie złożenie projektu ustawy do Senatu, konsultacje w Senacie, przyjęcie ustawy przez Senat RP oraz skierowanie projektu do Sejmu RP. Niewykluczone, że do Senatu ustawa trafi za miesiąc.