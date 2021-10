Kraków będzie produkował energię ze spalin. Sposób na rosnące ceny prądu? Piotr Rąpalski

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Krakowska Ekospalarnia będzie produkować więcej energii cieplnej i elektrycznej, nie zwiększając ilości spalanych odpadów. Podpisana dzisiaj umowa na budowę instalacji odzysku ciepła ze spalin w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, to mniej emisji CO2 do środowiska, obniżenie temperatury spalin i duża oszczędność wody. Koszt inwestycji to ok. 33 mln złotych.