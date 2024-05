Kraków bez dużej strefy kibica na Euro 2024. Sytuację ratuje Tauron Arena

Zapytaliśmy czy miasto Kraków planuje stworzenie strefy kibica na Euro 2024. Magistrat nam nie odpowiedział. Zarząd Infrastruktury Sportowej tak. "Jako Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na chwilę obecną nie planujemy". Odpowiedziała natomiast Tauron Arena Kraków: Będzie strefa kibica w czasie mistrzostw w Arenie Garden – w plenerze przy TAURON Arenie Kraków. Mecze będą wyświetlane na telebimie i będzie je można oglądać m.in. z leżaków, będzie też można korzystać ze strefy gastronomicznej" - no to już coś. Ale kto był w tym miejscu na oglądaniu wcześniejszym mistrzostw piłkarskich, a gościł też na Błoniach w 2012 roku, wie, że to dwie różne imprezy. Wtedy trybuny, teraz leżaki...

Zawsze coś, ale Euro 2024 powinno stać się świętem sportu (amatorskiego, gdzie miłośnicy piłki przed oglądaniem meczów rywalizowaliby sami w turniejach - gdyby były boiska, ale Tauron Arenę obudowano blokami). Świętem muzyki - jaki problem by przed i po meczach na scenie zagrali Dj-eje czy nawet większe gwiazdy. Wtedy jeden telebim to by było mało, leżaków też by nie starczyło, a strefa gastronomiczna musiałaby być dwa razy większa. Ale tak się rodzą wielkie imprezy i promują Kraków.

Premier Donald Tusk powołał komisję ds. badania wpływów rosyjskich

[video]139149[/video