Kraków. Budowa ścieżki rowerowej z Salwatora do granic miasta w przyszłym roku? Piotr Rąpalski

Most Zwierzyniecki - tu ma się rozpoczynać kolejny etap nowej trasy rowerowej Andrzej Banas / Polska Press

Zawarta właśnie umowa z wykonawcą dotyczy zarówno opracowania projektu jak i samego wykonania ścieżki. Prace w terenie będą realizowane w przyszłym roku. Projektowana droga dla rowerów została podzielona na trzy części. Odcinek pierwszy od ul. Mirowskiej do granic miasta, drugi od ul. Jodłowej do ul. Wioślarskiej, trzeci od mostu Zwierzynieckiego do klasztoru sióstr norbertanek.