Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Fajnie, że otwarto punkt informacyjny, ale jak tam postęp prac w zimie? Zobaczcie zdjęcia z drona Piotr Rąpalski

Budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku. W ramach inwestycji, poza linią tramwajową biegnącą wzdłuż ulic Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza, powstanie infrastruktura towarzysząca. Zaprojektowano m.in. wygodne przystanki (w tym dwa wielopoziomowe węzły przesiadkowe), nowe chodniki i drogi dla rowerów o bezpiecznej geometrii, energooszczędne oświetlenie, stojaki dla rowerów, odporną na trudne, miejskie warunki zieleń. Wymienionych zostanie 1059 drzew. Anna Kaczmarz Zobacz galerię (19 zdjęć)

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic budzi nie małe kontrowersje. Najpierw wycina drzew, pretensje mieszkańców co do projektu, nerwy kierowców, którzy utknęli w wielkich korkach i pasażerów, którzy na piechotę wracali szybciej niż pojazdami MPK stojącymi w korkach. Teraz otwarto punkt informacyjny przy inwestycji, można przyjść i zapytać o wszystko. Ale jak tam postęp prac po opadach śniegu? Zobaczcie, wysłaliśmy tam drona.