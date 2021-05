Kraków chce przyciągnąć turystów krajowych. Zachęca kulturą i nowymi miejscami rekreacji

Pytanie „A Ty? Co widzisz w Krakowie?” jest hasłem tegorocznej kampanii ogólnopolskiej mającej zachęcić turystów od odkrywania Krakowa po swojemu. Magistrat zapewnia, że odkrywcom miasto odwdzięczy się bogatą ofertą, a oprócz wydarzeń czy wystaw, takich jak np. ekspozycja królewskich arrasów albo 500-lecie pierwszego uderzenia dzwonu Zygmunt, na gości - i mieszkańców - czekać będzie wiele innych atrakcji.

Jestem przekonany, że [na pytanie "co widzisz w Krakowie"- przyp. red.] nie będzie dwóch takich samych odpowiedzi, ponieważ dla jednych jest to miasto gromadzące największe nasze narodowe skarby, dla innych arena wielkich wydarzeń kulturalnych i sportowych, a jeszcze dla kogoś innego miejsce wypoczynku w gronie najbliższych czy przyjaciół. Jestem przekonany, że w Krakowie każdy znajdzie to, czego potrzebuje, by zregenerować siły po ostatnich trudnych miesiącach