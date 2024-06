Kraków. City Helpers po raz czwarty na ulicach Krakowa. Wspomagać ich będzie nocny burmistrz

- Dzisiaj trochę o turystyce ale też o gospodarce nocnej. Gospodarka nocy i wszystko co dotyczy turystyki to duże dochody dla miasta - koncerty, bary, kawiarnie itp. To jest oczywiście też promocja naszego miasta. To bardzo ważna gałąź naszej gospodarki. Ale z drugiej strony to również duże dysfunkcje i problemy, z którymi mierzą się na co dzień mieszkańcy. Ta turystyka rozlewa się po mieście - mamy problemy z turystyką alkoholową, najmem krótkoterminowym, łamaniem ciszy nocnej. Dziś rozpoczynamy proces stworzenia Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy oraz Burmistrza Nocnego. Będzie ona ciałem opiniodawczym - mówił prezydent Aleksander Miszalski