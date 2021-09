Kraków. Czy rowerzyści wjadą na buspasy w mieście?

W większości polskich miast zastosowano tzw. „buspasy” czyli pasy, które są przeznaczone do poruszania się komunikacji publicznej oraz (w zależności od miasta) taksówek. Umożliwia to sprawniejsze poruszanie się transportu zbiorowego w najbardziej zatłoczonych odcinkach dróg. Natomiast, jeżeli chodzi o rowerzystów, z reguły nie wolno im poruszać się po buspasach. Niektóre miasta w Polsce dopuszczają jazdę po buspasach, na przykład Warszawa, Gdańsk czy od października Rzeszów. Jakie szanse na poruszanie się po buspasach mają Krakowscy rowerzyści?

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie mówi, że jeżeli rowerzyści będą poruszać się po buspasach może to spowodować spowolnienie ruchu komunikacji miejskiej.

- Zarząd Transportu Publicznego wspiera inicjatywy mieszkańców, którzy wnioskują o tworzenie nowych rozwiązań rowerowych jak kontraruch czy kontrapas rowerowy, które w znaczny sposób usprawniają ruch rowerowy. Dopuszczenie ruchu rowerowego do korzystania z buspasów mogło by w opinii ZTP zbyt mocno ingerować w funkcjonowanie komunikacji autobusowej ze względu na rozwijaną prędkość rowerzystów, co w znaczny sposób spowodowało by opóźnienia w KMK.