Kraków. Do ratowania cennych akt z pożaru archiwum zaangażowano studentów. Koszt? Ponad 100 tys. złotych Bartosz Dybała

Rosną koszty związane z pożarem miejskiego archiwum przy ulicy Na Załęczu w Krakowie, w wyniku którego spłonęły hale, wybudowane za 15,2 mln zł. Teraz okazuje się, że ponad 100 tys. złotych gmina wydała na samo tylko porządkowanie dokumentów po tym, jak archiwum spłonęło. Wątpliwości budzi fakt, że do tych prac zatrudniani byli nie specjaliści, a... studenci różnych kierunków krakowskich uczelni. Jak przyznają sami przedstawiciele magistratu, nie oczekiwali oni doświadczenia od zatrudnianych osób, tylko... chęci do ratowania cennych dokumentów. Wracając jeszcze do wydatków, to jest ich więcej: jak wynika z opublikowanego przez miasto rejestru umów, ponad 17 tys. złotych kosztowała… dostawa czterech namiotów w rejon miejskiego archiwum, pod którymi porządkowane są dokumenty. Dostawa "artykułów do ich wyposażenia" z kolei 123 tys.