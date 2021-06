Kraków. Dwa koncerty symfoniczne w najbliższy weekend w Filharmonii Krakowskiej. Zabrzmi Brahms i Strauss

Pierwsze z wymienionych dzieł napisane zostało w dwóch wersjach – fortepianowej i orkiestrowej, powstałej podczas upojnego lata spędzonego przez Brahmsa w Tutzing koło Monachium u zaprzyjaźnionego dyrygenta, Hermana Leviego. Premiera wersji orkiestrowej odbyła się w Wiedniu 1873 roku pod batutą kompozytora. Zachwycona Klara Schumann donosiła Leviemu po jednym z lipskich koncertów: „Wariacje są zbyt wspaniałe! Nie wiadomo, co więcej podziwiać: odrębność każdej wariacji, ich wdzięk, siłę i głębię czy nieomylną instrumentację – jak się to rozwija, z jaką gradacją – aż do samego zakończenia!”.

Ciekawostkę stanowi zapewne fakt, że temat wariacji, przypisywany w tytule Josephowi Haydnowi, według dwudziestowiecznych badaczy wcale nie był jego autorstwa, lecz ucznia kompozytora – Ignacego Pleyela lub wręcz twórcy ludowego, którego imienia nie znamy. Nie zmieniło to jednak faktu, że nazwisko Haydna nadal widnieje w tytule Brahmsowskich wariacji, zaś samo dzieło jest jednym z ciekawszych formalnie wśród utworów swojej epoki.