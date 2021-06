Kraków. Działkowcy z ROD „Wisła” uczyli się jak zbudować ogród deszczowy [ZDJĘCIA]

– Ogrody deszczowe zbierają wodę deszczową, stopniowo oddając ją do ekosystemu, a możliwy nadmiar (już ograniczony) do kanalizacji burzowej. Gromadzą wodę opadową: która trafia do niego bezpośrednio oraz spływającą z powierzchni nieprzepuszczalnych: dachów, chodników, jezdni i podjazdów. Dzięki czemu chociaż część wody nie odpłynie do kanalizacji, a zatrzymana przez rośliny będzie stopniowo oddawana do atmosfery – mówi Cecylia Ciechańska.