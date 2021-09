Kraków. Dzieci chcą się uczyć o ekologii w Lasku Wolskim, teraz muszą za to płacić. Miejski radny: nie tak miało być

W lutym ubiegłego roku w Krakowie otworzono Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza". Nowa instytucja mieści się w Pawilonie Okocimskim w Lasku Wolskim. W ostatnim czasie do radnych miejskich zaczęli zwracać się zdziwieni mieszkańcy: informowali, że od niedawna Centrum nie organizuje już bezpłatnych warsztatów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z krakowskich placówek oświatowych. - Co przyświeca pomysłowi pobierania opłat? - dopytywał w interpelacji do prezydenta Jacka Majchrowskiego radny miejski Łukasz Maślona.

Jego zdaniem organizowane dla przedszkoli i szkół zajęcia z edukacji ekologicznej powinny pozostać bezpłatne, wszak i tak uczniowie muszą do "Symbiozy" dojechać, a to przecież kosztuje. - Skoro przez dwa lata udało się taką ofertę utrzymać, to nie widzę przeszkód, aby tak było nadal. Takie też były założenia, kiedy Urząd Miasta chciał to zadanie powierzyć organizacjom ekologicznym - i tych bezpłatnych zajęć dla najmłodszych należy wymagać od urzędników. Bo to ekolodzy wymyślili ideę Centrum Edukacji Ekologicznej w Pawilonie Okocimskim, pomogli urzędnikom uzyskać dużą dotację z funduszy europejskich, a teraz urząd chce pobierać opłaty nawet od dzieci? - dopytuje radny Łukasz Maślona.