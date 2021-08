Kraków. Fatalna pogoda i jeszcze gorsze warunki na drodze. Miasto stoi w ogromnych korkach, "beton" na obwodnicy [ZDJĘCIA]

Obecnie trwa paraliż komunikacyjny na obwodnicy miasta. Najgorzej jest przed bramkami w Balicach na jezdni w kierunku Katowic.

GDDKiA/traxelektronik.pl

Z utrudnieniami muszą się również liczyć kierowcy wyjeżdzający z miasta, zwłaszcza w kierunku Miechowa, Olkusza, Skawiny, Zakopanego i Wieliczki. Dodatkowe spowolnienia generują prace trwające m.in. na Opolskiej i 29. Listopada.

Opóźnienia mogą mieć miejsce również w przypadku komunikacji miejskiej. Na południu Krakowa doszło dziś do awarii sieci trakcyjnej. W jej wyniku tramwaje nie będą kursować na odcinku od Wielickiej do pętli Kurdwanów przynajmniej do końca weekendu. Na Witosa i Nowosądeckiej w wyniku awarii zostało "uwięzionych" kilka tramwajów.