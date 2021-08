Kraków. Wielka awaria sieci! Kurdwanów bez tramwajów do końca weekendu OPRAC.: Piotr Ogórek

Na ulicy Witosa doszło do bardzo poważnej awarii sieci trakcyjnej. W jej wyniku tramwaje nie będą kursować na odcinku od Wielickiej do pętli Kurdwanów przynajmniej do końca weekendu. Na Witosa i Nowosądeckiej w wyniku awarii zostało "uwięzionych" kilka tramwajów.