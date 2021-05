Kraków. Generalny remont Szpitala Rydygiera w Nowej Hucie. Potężny budynek przechodzi wielką metamorfozę Bartosz Dybała

Nawet do przyszłego roku mogą potrwać prace przy ocieplaniu ogromnego budynku Szpitala Rydygiera. W ramach inwestycji, wartej ok. 91 mln zł, uwzględniono także inne prace modernizacyjne, jak również przebudowę wejścia i holu głównego lecznicy. Budynek przechodzi właśnie wyraźną metamorfozę - zostaną wyremontowane i wyposażone poszczególne oddziały, szpital zyska nowy sprzęt. Prace idą do przodu, efekty widać gołym okiem, częściowo odnowiona została elewacja. Zobaczcie, jak wyglądają postępy w remoncie.