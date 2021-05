Kraków. Hala Expo ma już 7 lat. Pamiętacie, jak ją budowano?

Rok 2019 dla firmy Targi w Krakowie był rekordowy pod względem liczby zrealizowanych wydarzeń, a kalendarz wypełniony był po brzegi na kilka lat do przodu. Niestety, przyszedł rok 2020 a wraz z nim globalny kryzys przemysłu spotkań spowodowany pandemią.

- Nigdy nie przypuszczaliśmy, że pewnego dnia EXPO Kraków zostanie przekształcone w szpital. Możliwe to było ze względu na fakt, iż nasz obiekt jest wielofunkcyjny, posiada nowoczesną infrastrukturę elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną oraz jako jedyny w Krakowie dysponuje tak dużą powierzchnię płaską. Od samego początku nasz dział projektowo-techniczny zaangażował się w pomoc przy przekształceniu EXPO Kraków w szpital tymczasowy. Braliśmy również czynny udział w tworzeniu punktu szczepień, który od końca grudnia 2020 roku działa w naszym obiekcie nieprzerwanie do dziś, przez 7 dni w tygodniu. Nie możemy jednak doczekać się dnia, kiedy sytuacja wróci do normy. Planujemy od razu przystąpić do prac renowacyjnych i najszybciej jak to możliwe wrócić do organizacji targów, konferencji i kongresów - zapowiada Marcin Bugajski, Dyrektor Administracyjno-Techniczny Obiektu, Członek Zarządu Targów w Krakowie.