Szpital tymczasowy w EXPO w Krakowie szykowany do zamknięcia. Ma działać do końca czerwca

- Średnio dziennie notujemy około 100 mniej zajętych łóżek, w związku z czym podjęliśmy decyzję, aby personel, który został oddelegowany do pracy w szpitalu tymczasowym EXPO przy ul. Galicyjskiej, powoli wracał do swoich placówek - zapowiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że dni szpitala w krakowskiej hali EXPO są policzone. Obecnie w tej placówce przebywa ponad 40 zakażonych pacjentów.

Dodał, że hospitalizacje w tymczasowej placówce mają być tak prowadzone, by ostatni chory to miejsce opuścił z końcem maja.

Umowa najmu hali jest podpisana do 23 czerwca. Do tego czasu w obiekcie musi zostać przywrócona infrastruktura wystawienniczo-targowa sprzed pandemii.

Kmita dodał jednak, że wystąpił do prezes Targów w Krakowie z prośbą, by pozostawić na miejscu część infrastruktury czyli zbiornik na tlen i instalację doprowadzającą tlen do budynku.

- Liczymy na to, że zarząd targów wyrazi zgodę na pozostawienie głównych ciągów tlenowych. Jak wszyscy wiemy budowa tej infrastruktury kosztowała znacznie ponad 1 mln zł i wymagała czasu - dodał Kmita.