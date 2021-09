Kraków. Igrzyska Europejskie 2023: otwarcie imprezy w Tauron Arenie, a na stadionie Wisły tylko piknik?

Małopolska zyskała status gospodarza igrzysk w 2019 roku, ale pierwszy projekt specustawy powstał dopiero w czerwcu tego roku. I do dziś nie przybrał ostatecznego kształtu.

- Jeżeli nie będzie specustawy, która będzie gwarantować miastu sfinansowanie przez budżet państwa potrzebnych inwestycji, nie będziemy mogli wziąć na siebie obowiązku współorganizacji tego wydarzenia – zapowiada prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

15 września otrzymaliśmy z departamentu komunikacji Ministerstwa Aktywów Państwowych informację, iż projekt ustawy znajduje się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a „termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów zaplanowany jest na III kwartał 2021 roku”. Jeśli te zapowiedzi się spełnią, to projekt zostanie przyjęty do końca września, ale może dojść do tego nieco później.