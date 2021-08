Kraków. Jest pozwolenie na budowę kładki pieszo-rowerowej łączącej Grzegórzki z Zabłociem [ZDJĘCIA]

- By przyspieszyć prace projektowe oraz budowlane dokumentacja mostu z częścią pieszo-rowerową została przez wykonawcę podzielona na cztery części. Osobno procedowane były pozwolenia na budowę tych części. W sierpniu Wojewoda Małopolski wydał ostatnie z czterech pozwoleń na budowę. Oznacza to, że wykonawcy mogą realizować wszystkie roboty budowlane przy obiekcie. Ostatni most kolejowy będzie gotowy w drugiej połowie przyszłego roku - informuje Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe.