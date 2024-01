Kraków. Już otwarty i działa! Parking park&ride na Górce Narodowej. Jakie zasady parkowania? Piotr Rąpalski

Od piątku, 12 stycznia, otwarty dla kierowców został parking P+R na Górce Narodowej. Na dwóch poziomach wygospodarowano tam miejsce dla 465 pojazdów. Idea jest taka by kierowy przyjeżdżający do Krakowa z północy zostawiali swoje auta i przesiadali się na komunikację miejską. A służyć ma temu połączona z parkingiem pętla autobusowo-tramwajowa na Górce Narodowej i oczywiście wybudowana niedawno linia tramwajowa. Ale kusić może też nowa, poszerzona al. 29 Listopada prowadząca do centrum Krakowa. Jak będzie? Czy nowa infrastruktura zmniejszy korki? Czas pokaże...