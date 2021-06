Kraków. Kąpią się w nowym stawie w Parku Lotników mimo zakazu [ZDJĘCIA] Aneta Żurek

Upalny weekend skłonił kilka osób do zażywania kąpieli w nowym stawie w Parku Lotników Polskich. Kąpiele w stawie są zabronione, aby zapobiec wchodzeniu do wody postawiono siatki zabezpieczające, jednak jak widać niewiele one dają. W niektórych miejscach zostały uszkodzone i powyrywane. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ktoś się tam kąpie. Za kąpiel w miejscach niedozwolonych grozi nam mandat w wysokości do 250 zł.