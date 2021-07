Kraków. Kierowcy rejestrują auta, ale nie odbierają dokumentów. Mogą mieć problem z wyjazdem za granicę lub ze sprzedażą samochodu

Od marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. mieszkańcy Krakowa nie odebrali około 14,5 tysiąca dowodów rejestracyjnych. Dla porównania, w tym samym czasie kierowcy odebrali 132 tys. tych dokumentów. Oznacza to, że kierowca co dziesiątego pojazdu, które pojawiły się na krakowskich drogach od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. nie posiada odebranego dowodu rejestracyjnego.

Według Grzegorza Wasyla, zastępcy dyrektora Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców wzrost liczby kierowców, którzy nie odbierają dowodów rejestracyjnych po zarejestrowaniu swojego pojazdu wynika z kilku przyczyn.