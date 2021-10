Kraków. Kolejna fala zwolnień w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym Patrycja Dziadosz

Kolejnych 28 lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego złożyło wypowiedzenia. To między innymi cały oddział gastroenterologii, endokrynologii czy też cała poradnia genetyki. Większość medyków, którzy złożyli wypowiedzenia umów przestanie przychodzić do pracy już od listopada. Specjaliści mają do wykorzystania zaległy urlop.