Kraków. Kolejne remonty na ulicach miasta. Gdzie pojawią się drogowcy?

Remonty będą realizowane w dzielnicy Podgórze Duchackie (XI) oraz Bieżanów-Prokocim (XII). Odnowiony zostanie fragment jezdni i chodnika na ul. Marii i Bolesława Wysłouchów (koszt ok. 235 tys. zł), chodnik na ul. Alberta Schweitzera (koszt to ok. 63 tys. zł) oraz chodnik na ul. ks. Jerzego Popiełuszki, na odcinku od ul. J. Korepty w kierunku kościoła (koszt ok. 60 tys. zł). Prace potrwają do końca listopada br.

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się remont chodnika na ul. Glinik. Pracami objęty jest odcinek od skrzyżowania z ul. Wadowską do skrzyżowania z ul. Żonkilową (koszt prac ok. 130 tys. zł). Chodnik remontowany jest też na ul. Sołtysowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Sikorki. Prace potrwają do połowy listopada br.

Na ul. Wiedeńskiej (dzielnica VI – Bronowice) remontowany będzie chodnik. Prace będą realizowane do połowy grudnia br., a ich koszt to ok. 100 tys. zł. Na ul. Tynieckiej (dzielnica VIII – Dębniki) również chodnik (na odcinku od Jemiołowej do budynku nr 135). Prace potrwają mniej więcej trzy tygodnie, a ich koszt to ok. 90 tys. zł.