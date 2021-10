Kraków. Konsultacje społeczne w sprawie wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej

Projekt koncepcyjny dla wiaduktu w ciągu ul. Kapielowej jest obecnie opracowywany na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Ma on pozwolić na podjęcie w przyszłości działań, których efektem będzie realizacja tego zadania. Przedstawione rozwiązania sytuacyjne zapewnią geometrię dostosowaną do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej oraz utrzymania połączenia pieszego i rowerowego.

Budowa jest konieczna

Warto dodać, że poza koncepcją samego wiaduktu nad torami kolejowymi, opracowanie, które zleca ZIM ma też uwzględniać zmiany w zakresie przyległego układu drogowego – chodzi m.in. o ulice Torową, Armii Kraków i Kolejarzy, a także dojazd do planowanego w tym rejonie parkingu P+R przy przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Dyżury telefoniczne

Zaplanowane od 29 października do 19 listopada konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag mieszkańców do proponowanych na obecnym etapie rozwiązań. Planowane są dwa dyżury telefoniczne oraz spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Uwagi do projektu opracowania będzie można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.