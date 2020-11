Kraków. Koronawirus w magistracie. Urzędnicy z wydziału mieszkalnictwa: "Wymagają od nas stacjonarnej pracy. To igranie z losem"

- Pomimo potwierdzonych przypadków koronawirusa Referat Pomocy Mieszkaniowej w Wydziale Mieszkalnictwa nadal wymaga od swoich pracowników codziennej stacjonarnej pracy. Właśnie w tym referacie w poprzednich tygodniach potwierdzono przypadki Covid-19 - co najmniej 3. Mimo to decyzją kierownika referatu nie skierowano pracowników do pracy zdalnej lub hybrydowego trybu, jaki miał miejsce wiosną - informuje jeden z pracowników.

- Wśród nas są osoby, które są szczególnie narażone na pandemię z racji wieku - mają powyżej 50, a nawet 60 lat. Jednocześnie jest to jedyny wydział, a przede wszystkim referat, który nie wykonał polecenia prezydenta miasta i nie skierował pracowników na zdalny tryb pracy. Tak się nie stało nawet wówczas, gdy potwierdzono kolejne przypadki koronawirusa wśród pracujących urzędników. Jest to igranie z losem wbrew zdrowemu rozsądkowi, a być może także wbrew wewnętrznym przepisom Urzędu Miasta Krakowa. To narażanie pracowników urzędu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia - dodaje.