Kraków. Kto przejmie Koronę? Klub z Podgórza zostanie wystawiony na sprzedaż z powodu 7 milionów długu Piotr Tymczak

Przygotowywany jest przetarg dotyczący sprzedaży KS Korona Kraków. To konsekwencja upadłości tego klubu sportowego, którego długi oszacowano na ok. 7 mln zł. Andrzej Banaś Zobacz galerię (12 zdjęć)

Przygotowywany jest przetarg dotyczący sprzedaży KS Korona Kraków. To konsekwencja upadłości tego klubu sportowego, którego długi oszacowano na ok. 7 mln zł. Mieszkańcy Podgórza nie wyobrażają sobie, by przy ul. Kalwaryjskiej nie było już Korony. Mają żal do władz miasta o to, że nie ratowały przed upadkiem klubu, z którego obiektów tygodniowo korzysta ok. 3 tys. osób, w tym głównie młodzież.