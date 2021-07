Kraków. Ktoś podszywa się pod Urząd Wojewódzki i "wyrzuca" cudzoziemców z Polski. Sprawę bada policja

„Nasz Urząd otrzymał zgłoszenie o takim incydencie. Sprawę zgłosiliśmy już na Policję” - piszą w komunikacie urzędnicy.

W żadnym wypadku nie należy odpowiadać ani oddzwaniać pod wskazany w wiadomości numer. Jeśli SMS zawierałaby dodatkowo odnośnik do strony internetowej, to prosimy go nie otwierać! Każdą próbę oszustwa tego typu należy zgłosić na Policję albo pracownikowi Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW bezpośrednio w czasie umówionej wizyty lub dzwoniąc pod numer tel.: 12 210 20 20” - czytamy w komunikacie Urzędu Wojewódzkiego.