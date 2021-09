Kraków. Linia wzdłuż Trasy Łagiewnickiej już prawie gotowa, ale tramwaje pojadą nią najwcześniej za 9 miesięcy [ZDJĘCIA] Piotr Tymczak

Nowa linia tramwajowa powstająca w ramach Trasy Łagiewnickiej jest już prawie gotowa, ale tramwaje pojadą nią najwcześniej dopiero w wakacje przyszłego roku. Trasa Łagiewnicka Zobacz galerię (14 zdjęć)

W około 90 procentach wykonana jest już nowa linia tramwajowa z Kurdwanowa do ul. Zakopiańskiej, która powstaje w ramach Trasy Łagiewnickiej. Okazuje się jednak, że mieszkańcy długo będą musieli poczekać na to, by skorzystać z tego połączenia. Torowisko zostanie bowiem oddane do użytku wraz z zakończeniem całej trasy, a to przewidywane jest na koniec czerwca 2022 r. Niemal więc przesądzone jest półroczne opóźnienie inwestycji, która miała się zakończyć do końca 2021 r.