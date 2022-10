Kraków. Manifestacja "Kartka do Czarnka" pod kuratorium oświaty. Nauczyciele i uczniowie domagają się zmian w systemie szkolnictwa

"Kartka do Czarnka". Manifestacja nauczycieli w Krakowie

- Dlaczego w szkołach dzieci mają tak często zastępstwa lub są zwalniane z lekcji? Dlaczego w wielu szkołach wciąż nie ma nauczycieli do niektórych przedmiotów, choć minął już ponad miesiąc nauki? Gdzie są ci nauczyciele? Dlaczego nie zadbał Pan o to, by ich zatrzymać w szkołach i przedszkolach? - pytała Grażyna Zagórny, nauczycielka, która przez 27 lat uczyła w liceum.

- Społeczeństwo domaga się natychmiastowych zmian w oświacie. Odejścia ministra Czarnka, a przede wszystkich tych tendencji i tych wzorców, które on sprowadza do szkoły, niszcząc ją. Ze szkodą dla dzieci, nauczycieli, rodziców, a w konsekwencji całego społeczeństwa - przekonywali uczestnicy akcji.

Maturzysta Stanisław Pudełko odniósł się do podręcznika do HiTu, z którego - jak zaznaczył Pudełko - nauczyciele kpią i "mało kto go używa". Podniósł również temat matur.