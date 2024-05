Kraków. "Media dla człowieka, a nie człowiek dla mediów". Już 22 maja rozpoczyna się XVIII Konferencja Naukowa Etyki Mediów

Tegoroczna Konferencja Etyki Mediów odbędzie się in memoriam ks. prof. Michała Drożdża, który przez lata gromadził słuchaczy na majowym spotkaniu w Krakowie.

"Troska o media, troska o człowieka w mediach, troska o wartości w mediach, troska o bezpieczeństwo osoby w mediów, troska o rozwój człowieka w obliczu rozwoju technologii komunikowania… przenikały Jego pracę, zaangażowanie, wystąpienia, spotkania… Dlatego, pochylając się nad dorobkiem ks. prof. Michała Drożdża, spoglądamy na współczesne media właśnie z perspektywy troski, która to postawa łączy w sobie uczucie niepokoju wywołane niełatwą sytuacją z dbałością o ludzi i sprawy, z chęcią zapobiegania temu, co trudne czy potencjalnie niebezpieczne, a rozwijania tego, co piękne i pożyteczne. Troska o kogoś, o coś wymaga zdiagnozowania problemów, dylematów, trudności, wyzwań" - mówią organizatorzy Konferencji.