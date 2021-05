Kraków. Mieszkańcy Łęgu chcą zamienić zarośla na park. Miasto uważa, że wcześniej trzeba sprawdzić wartości przyrodnicze tego miejsca

Część mieszkańców Łęgu uważa, że na terenie tym powinien powstać niewielki park.

Interwencji w tej sprawie podjął się radny Wojciech Krzysztonek. W interpelacji do prezydenta Jacka Majchrowskiego domaga się uporządkowania terenu i wyposażenia go w niezbędną infrastrukturę.

"Teren ten jest zadrzewiony i gęsto zakrzewiony. Pomimo prac porządkowych, które jakiś czas temu na nim trwały, nie

doprowadzono go do takiego stanu, aby można było tam spacerować czy w jakiś inny sposób go użytkować, na co skarżą się mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy wystąpili do mnie w tej sprawie, oczekują kontynuowania podjętych prac, tj. wycięcia rosnących krzewów i roślinności, osuszenia terenu, a następnie zrobienia paru alejek asfaltowych i postawienia kilku ławek, tak aby ten teren służył przez cały rok dzieciom, dorosłym, starszym i wszystkim okolicznym mieszkańcom. Byłyby to wstępne prace pod stworzenie w tym miejscu parku, co jest przewidziane w miejscowym planie" - czytamy w interpelacji radnego.