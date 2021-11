Kraków. Mieszkańcy podtapianych domów przy ulicy Rybitwy błagają urzędników o pomoc. "Gdy pada, stres sięga zenitu"

Idziemy wzdłuż ul. Rybitwy, rozmawiamy z mieszkańcami. To głównie osoby starsze. Jedna z kobiet mieszka tutaj od 1951 r. - Przed domem miałam ostatnio rozlewisko. Jestem wykończona już tym wszystkim, wolałabym umrzeć - mówi. Inna kobieta dodaje, że sąsiedzi nawożą ziemię na swoje działki, co też ma wpływ na zalewanie posesji. Urzędnicy wydają się głusi na prośby mieszkańców. - To tak, jakbyśmy walili głową w mur. Kupiliśmy urządzenia do osuszania. Cóż z tego, jak po kolejnych opadach znów będziemy mieć wodę w domu. Syzyfowa praca - mówi pan Janusz.