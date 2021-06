Kraków, mimo kryzysu w branży, nadal zamienia się w miasto hoteli

Analitycy przewidują, że ok. 3 lat zajmie powrót do obłożenia obiektów turystycznych na poziomie sprzed pandemii. Specjaliści zwracają zarazem uwagę, że Kraków ma ciągle duży potencjał jeśli chodzi o nowe hotele, zwłaszcza brakuje obiektów luksusowych, o dużej liczbie (200-400) pokoi.

- Centrum Starego Podgórza zaczyna być atrakcyjnym miejscem, zwłaszcza po nowych inwestycjach wzdłuż Wisły. I będzie się działo to, co się dzieje od kilkunastu lat w obrębie Plant i na Kazimierzu: funkcje usługowo-turystyczne będą wypierać funkcje typowo mieszkaniowe także ze Starego Podgórza. Nawet jeśli na początku tylko część mieszkań w danej kamienicy będzie użytkowana jako lokale dla turystów, wynajmowane na doby za pośrednictwem portali internetowych, to życie tam zacznie być uciążliwe dla stałych mieszkańców - co dzień ktoś nowy, hałas, walizki, głośne zachowanie. Ci mieszkańcy zaczną myśleć o wyprowadzce - kwituje Krzysztof Bartuś.

Wygląda na to, że serce Krakowa nadal zmierza w kierunku dominacji funkcji turystycznej i wyludniania się. Ten problem poruszaliśmy niedawno na naszych łamach. Marek Grochowicz z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadzi badania dotyczące centrum Krakowa, mówił nam, że trzeba przygotować się na nowe otwarcie po pandemii, z nowym myśleniem o centrum. - Trzeba zrozumieć, że centrum to miks mieszkańców, turystów i przedsiębiorców, nie podporządkowywać go jednej grupie. I przygotować Kraków na turystykę zrównoważoną, w której mieszkańcy np. godzą się na więcej ogródków kawiarnianych, ale za to wcześniej zamykanych, a turyści zachowują się z szacunkiem dla mieszkańców i nie zatruwają im życia - podpowiadał Grochowicz. Jego zdaniem jest potencjał, by ludzie wrócili do centrum, „tylko trzeba temu pomóc”.