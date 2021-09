Kraków. Można zamieszkać w zabytkowej kamienicy na Kazimierzu lub w sąsiedztwie II LO [ZDJĘCIA]

Do wylicytowania jest najem mieszkań na parterze lub na drugim i trzecim piętrze kamienicy przy ul. Sobieskiego 17, a także najem lokalu na II piętrze przy ul. św. Wawrzyńca 32. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które mają niezaspokojone własne potrzeby mieszkaniowe.

Przy ul. Sobieskiego - gdzie można zostać bliskim sąsiadem II Liceum Ogólnokształcącego - oferowane są trzy mieszkania niespełna 50-metrowe (mają po dwa lub trzy pokoje) oraz jeden lokal o powierzchni ponad 83 mkw. (to mieszkanie trzypokojowe z jasną kuchnią). Z kolei przy ul. św. Wawrzyńca do wynajęcia jest mieszkanie 63-metrowe, dwupokojowe z jasną kuchnią.

Każdy z lokali wymaga solidnego remontu. We wszystkich potrzebna jest m.in. kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana części tynków ścian i sufitów czy naprawa podłóg i posadzek, w niektórych do wykonania będzie też np. rozbiórka lub zaślepienie pieca kaflowego oraz montaż pieca gazowego łazienkowego lub bojlera elektrycznego. Jak zaznacza ZBK, jeśli lokal wymaga przeprowadzenia koniecznych prac remontowych, by był przystosowany do użytku, prace te będzie musiał wykonać wynajmujący we własnym zakresie i na własny koszt, bez możliwości rozliczenia lub zwrotu z tego tytułu.