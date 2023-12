Kraków. Na AGH opracowano nową metodę likwidowania paneli fotowoltaicznych

Rynek fotowoltaiki w Polsce rośnie dynamicznie rok do roku. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, skumulowana moc zainstalowana w PV na koniec 2022 roku wyniosła ponad 12,4 GW, co w porównaniu z rokiem 2021 oznaczało rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy, osiągając imponujące tempo wzrostu rynku – 61%. Polska znalazła się w pierwszej szóstce krajów UE pod względem całkowitej zainstalowanej mocy w fotowoltaice i rynek ten jest jednym z filarów polskiej gospodarki – mówi prof. Barbara Tora z AGH, przewodnicząca Rady Naukowej 2loopTech S.A. Dlatego już teraz mierzymy się z problemem zużytych paneli. Ich recykling jest nie tylko potrzebny ze względów środowiskowych. W dobie niepewnej sytuacji międzynarodowej, zagrożeń związanych z brakiem dostępu do surowców strategicznych czy skracaniu łańcuchów dostaw trzeba wykorzystywać te cenne surowce, jak np. krzem, srebro czy miedź, które możemy pozyskiwać z urządzeń, które wyszły z obiegu – dodaje prof. Tora.