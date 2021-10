Kraków. Na egzamin na prawo jazdy trzeba długo czekać. Brakuje egzaminatorów

Paweł Mucha, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie przyznaje, że przez niewystarczającą ilość egzaminatorów oraz limity, które musiał wprowadzić, czas oczekiwania na egzamin jest tak długi.

- Dostępność usługi egzaminowania wynika nie tyle z godzin otwarcia ośrodka, ale w zasadniczy sposób zależy od możliwości kadrowych, które warunkują liczbę zaplanowanych egzaminów. Nowe rozporządzenie o egzaminowaniu kandydatów na kierowców i kierowców obowiązujące od stycznia 2020r. wprowadziło zasady ograniczające możliwości przydzielenia zadań egzaminatorom - argumentuje dyrektor.

Wyjaśnia, że do tej pory nie obowiązywały żadne limity odnoszące się do ilości egzaminów przypadających na jednego egzaminatora. Jeżeli osoba egzaminowana nie stawiła się na egzamin lub ten zakończył się po kilku minutach na placu manewrowym, to egzaminator mógł przystąpić do egzaminowania kolejnej osoby.

- Nowe rozporządzenie zasadniczo ograniczyło możliwość wykorzystania zatrudnionego personelu do maksymalnie 9 wylosowanych egzaminów kat. B dziennie w ciągu nie więcej niż 8 godzin pracy, co oznacza znaczne zmniejszenie wydajności pracy bez możliwości innego wykorzystania posiadanego zasobu kadrowego w tym samym czasie i praktycznie uniemożliwiło pracę w godzinach nadliczbowych. W celu poprawy dostępności i skrócenia terminów ośrodek podjął wiele działań organizacyjnych, jak i prowadzi kursy dla kandydatów na egzaminatorów, aby w oparciu o przygotowaną kadrę powiększyć zatrudnienie w tej grupie zawodowej - wyjaśnia Dyrektor Paweł Mucha.