Kraków. Na lotnisko w Balicach wróciło życie. W sierpniu duży wzrost liczby pasażerów

- Pierwszy dzień roku szkolnego to najlepszy czas na podsumowanie wakacji w Kraków Airport. Na krakowskim lotnisku ponownie słychać wiele języków z całego świata, co pozwala cieszyć się, że odnowiony ruch pasażerski wpłynie pozytywnie na odbudowę potencjału turystycznego i gospodarczego Krakowa i Małopolski - mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Dodaje on, że kolejne miesiące powinny przynieść dalszą, konsekwentną odbudowę siatki połączeń.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, ile jeszcze wyzwań przez nami. Do Kraków Airport powrócili w sierpniu tacy przewoźnicy jak: British Airways z połączeniem Kraków - Londyn Heathrow, a także Scandinavian Airlines do Kopenhagi. We wrześniu zapowiadany jest powrót połączenia Wizz Air do Kutaisi - dodał Radosław Włoszek.