Kraków. Na osiedlu Centrum C Straż Miejska zagarnia kolejne miejsca parkingowe kosztem mieszkańców. Ci nie kryją oburzenia

- Namalowali nagle pięć stanowisk, postawili znak i pięć miejsc zabrali ludziom, co jest gigantyczną liczbą dla tego osiedla - komentuje Bartłomiej Czerniawski, mieszkaniec osiedla Centrum C.

Jak wynika z obserwacji pana Bartłomieja, pierwsze dwa miejsca domalowano trzy tygodnie temu pod osłoną nocy, a kolejne trzy kilka dni temu. Na dodatek większość stanowisk bez względu na porę dnia stoi pusta, a mieszkańcy i tak nie mogą z nich korzystać. Pan Bartłomiej zwraca uwagę, że taka sytuacja wymusza na wielu miejscowych parkowanie na osiedlach obok, co - zwłaszcza dla osób mających problemy z poruszaniem się, jest niezwykle kłopotliwe.

- Nie rozumiem, z jakiego powodu strażnicy zajmują te osiem miejsc parkingowych. Droga jest publiczna, dlatego uważam, że w pierwszej kolejności miasto powinno się zainteresować tym, czy mieszkańcy mają gdzie stanąć. Nie da się ukryć, że nasze osiedle, cierpi na deficyt miejsc postojowych. Wynika on przede wszystkim z usytuowania bloku, w którego sąsiedztwie prócz Straży Miejskiej są dwie apteki, których pracownicy też muszą gdzieś parkować. Sytuacja, w której strażnicy zajmą te osiem miejsc, często prowadzi do tego, że ja oraz inni lokatorzy spędzamy dobre kilkanaście minut na szukaniu wolnych stanowisk do zaparkowania. Najczęściej poszukiwania kończą się parkowaniem po drugiej stronie osiedla, bo bliżej nie ma miejsca - mówi nam Magdalena Kania, mieszkanka osiedla Centrum C.